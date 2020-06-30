Испания

Мадридский клуб согласовал с ПСЖ и игроком продление аренды.

Сменщик Тибо Куртуа Альфонс Ареола проведет в Реале остаток сезона-2019/20, сообщает AS.

Изначально договор аренды был рассчитан до 30 июня, однако Реал, ПСЖ и Ареола согласились продлить его до окончания этой кампании.

Аналогично, Реал позволил принадлежащим ему игрокам до конца сезона остаться во временных клубах – Дани Себальосу в Арсенале, Ашрафу Хакими в Боруссии Дортмунд, Серхио Регилону в Севилье, Андрею Лунину в Овьедо и так далее.

В конце сезона Ареола покинет Реал, а сменщиком Тибо Куртуа станет Андрей Лунин.