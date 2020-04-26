Испания

Украинский голкипер все ближе к тому, чтобы стать сменщиком Тибо Куртуа.

Реал отдал предпочтение Андрею Лунину перед Альфонсом Ареоля в выборе второго голкипера на следующий сезон, учитывая экономические причины, сообщает As.

Из-за эпидемии коронавируса все клубы понесли финансовые убытки, и мадридцы думают о будущем. "Королевский клуб" не хочет тратить деньги на покупку Ареоля, а также платить ему зарплату, которая в два раза превышает оклад украинца.

Так, французский голкипер получает в Реале 2,7 миллиона евро. Лунин, в свою очередь, зарабатывает около 1,35.

Украинец на данный момент выступает за Реал Овьедо на правах арендного соглашения. Ареоля же должен будет вернуться в ПСЖ, если мадридцы не активируют опцию выкупа.

Напомним, что еще один голкипер "сливочных", Люка Зидан, не будет продлевать контракт с клубом.