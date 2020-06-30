Испания

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Испании.

Барселона примет на своем поле Атлетико в матче 33-го тура испанской Примеры.

Предпочтение в этой дуэли букмекеры отдают каталонскому клубу. Так, компания Parimatch дает на победу Барселоны коэффициент 1,82.

Коэффициент на победу мадридского клуба составляет 4,5. Шансы на ничью оцениваются в 3,75.

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В матче первого круга Примеры Барселона одержала выездную победу над Атлетико со счетом 1:0. В последней на данный момент встрече команд в Суперкубке Испании сильнее были "матрасники" – 3:2.

Матч Барселона – Атлетико состоится на Камп Ноу во вторник, 30 июня, и начнется в 23:00 по киевскому времени.