Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс центрального поединка 33-го тура Ла Лиги.

Кризисная Барселона сразится с Атлетико, который, похоже, уже решил все свои вопросы.

Барселона — Атлетико

Вторник, 23:00, Барселона, Камп Ноу. Арбитр встречи — Эрнандес Эрнандес.

Барселона дважды за последние три тура сыграла вничью, из-за чего пропустила Реал на первое место. До конца сезона осталось сыграть шесть матчей, так что новая осечка может быть уже решающей. Особенно учитывая тот факт, что у Реала календарь проще и играет команда Зидана лучше. А потеря очков вполне вероятна, ведь на Камп Ноу приедет Атлетико, набравший неплохой ход и решивший вопрос попадания в Лигу чемпионов.

Если перед возобновлением чемпионата "матрасники" шли шестыми, то сейчас команда Симеоне третья и ниже четвертого места мадридцы уже точно не опустятся. Задача-минимум на остаток сезона выполнена. А что является максимумом при данным обстоятельствах? Третье место, на котором Атлетико сейчас и находится.

Выходит, что гости будут играть без особого давления с турнирной точки зрения, ведь даже в случае поражения на Камп Ноу и победы Севильи в этом туре, Атлетико все равно останется на третьей строчке. Это, безусловно, плюс. С Барселоной ситуация противоположная. Каталонцам нужно сделать буквально все на поле ради победы. Любой другой результат может стать фатальным как для команды, так и для тренерского штаба.

Да-да, испанская пресса вовсю обсуждает потенциальное увольнение Кике Сетьена, а некоторые прямо заявляют — его назначение очередной прокол нынешнего менеджмента. Безусловно, подобные заявления преждевременны, но поводы для таких мыслей есть. Барса показывает непривлекательный футбол, теряет очки и близка к тому, чтобы отдать чемпионство Реалу. Критики в прессе здесь не избежать. Выход один — побеждать и надеяться на осечку Реала. Даже на две, если речь идет о ничьих "бланкос", ведь при равенстве очков чемпионом станет как раз Реал.

Нельзя не упомянуть, что Атлетико не выигрывал на Камп Ноу вот уже 14 лет. Такой срок выглядит немного сюрреалистично, учитывая, что мадридцы давно являются третьей силой в Испании, но факт остается фактом. Из года в год воины Симеоне ничего не могут противопоставить Барселоне и трибунам Камп Ноу. Но сейчас у них есть возможность отплатить за все годы мучений и "кольчонерос" это прекрасно понимают.

Что касается кадровой ситуации, то Барсе не помогут травмированные Усман Дембеле и Френки де Йонг. Также наверняка не успеет восстановиться Серхи Роберто. У Атлетико тоже есть проблемы. Главные — дисквалификации двух основных футболистов — Коке и Стефана Савича, которые умудрились получить "контрольные" желтые карточки в домашнем матче с Алавесом. Кроме того, в лазарете Шиме Врсалько и Марио Эрмосо. Вариантов со сменщиком Савича нет — на поле в пару к Хосе Хименесу выйдет Фелипе. Кто заменит Коке, зависит от того, по какой схеме решит сыграть Симеоне — с одним или двумя нападающими.

Если говорить о самой игре, то ничего нового мы не увидим. Атлетико сыграет в свой типичный футбол — строго от обороны на контратаках. Барсе остается только искать подходы к этой обороне. В любом случае, будет интересно, ведь остается вопросом, сможет ли Барселона взять себя в руке на фоне последних неудач и слухов вокруг команды? Или же Атлетико окончательно выбьет Барсу из чемпионской гонки, тем самым вручив золотые медали в руки своего главного соперника — мадридского Реала?

Интересные факты:

- Барселона не проигрывала в 28 последних матчах Примеры на своем поле.

- Барселона не пропускала в последних четырех домашних матчах.

- Атлетико выиграл в четырех последних матчах.