Испания

В матче 33-го тура чемпионата Испании случился интересный эпизод.

В матче Барселона — Атлетико Янник Феррейра Карраско заработал одиннадцатиметровый удар на 15-й минуте игры – на нем нарушил правило Артуро Видаль.

Исполнять пенальти принялся Диего Коста. Испанец пробил не лучшим образом – сейв совершил Марк-Андре тер Штеген. При этом, минутами ранее Диего отличился автоголом.

Но арбитр углядел, что немецкий голкипер вышел из ворот раньше положенного времени, за что показал желтую карточку и сказал перебить удар с "точки".

К мячу уже подошел Сауль, который реализовал одиннадцатиметровый удар и сравнял счет в игре.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Барселона – Атлетико.