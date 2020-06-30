"Нервионцы" отправили в ворота соперник три безответных мяча.
Радость игроков Севильи, getty images
30 июня 2020, 23:56
Севилья в рамках поединка 33-го тура Ла Лиги пожаловала в гости к Леганесу и добилась разгромной победы.
Торрес в первом тайме отметился двумя точными ударами, подарив своей команде отличное преимуществ.
Эль Хаддади же оформил разгром уже ближе к концу матча. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.
Леганес — Севилья 0:3
Голы: Торрес, 23, 35, Эль Хаддади, 82
Леганес: Куэльяр — Росалес, Омеруо (Авазием, 7), Бустинса, Сильва — Ресио (Ассале, 55), Амаду, Меса (Руибаль, 55) — Авильес (Перес, 55), Сальватьерра — Герреро
Севилья: Вацлик — Навас (Гомес, 87), Кунде, Диего Карлос, Регилон — Торрес (Эль-Хаддади, 72), Гудель, Жордан (Фернандо, 71) — Сусо (Банега, 62), Эн Незири (Де Йонг, 87), Окампос
Предупреждения: Амаду, Меса, Росалес, Ману — Кунде, Гудель, Жордан