Испания

Нападающий Атлетико забил в свои ворота в игре против Барселоны.

В рамках матча 33-го тура чемпионата Испании Барселона принимает Атлетико.

На 11-й минуте игры автоголом отличился Диего Коста. Таким образом, нападающий впервые забил в ворота своей команды за 283 игры в высших дивизионах.

31-летний футболист провел 194 матча в Примере и 89 в английской Премьер-лиге.

После автогола, Коста принялся исполнять пенальти, однако и его нереализовал, но, благо для Атлетико, судья сказал перебить удар с "точки", а Сауль справился с этой задачей лучше.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Барселона – Атлетико.