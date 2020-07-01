Испания

Хавбек высказался в вероятных шансах команды.

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс поделился своим мнением о том, сумеет ли команда бороться за победу в Примере после ничьи с Атлетико (1:1).

"бороться за титул действительно сложно, если ты теряешь по два очка каждые две игры, но мы будем продолжать сражаться до конца".

"Мы знаем, что это сложно, но мы собираемся попробовать. Атлетико — сложный конкурент. Мы доминировали и создавали шансы, но два пенальти — это был настоящий позор".

«Мы были лидерами и находились в идеальной ситуации до перерыва. В некоторых матчах мы играли лучше, в других — нет. Я думаю, что мы против Атлетико играли лучше, но перед нами трудная задача", — сказал Бускетс Movistar.

К слову, в прошедшем поединке 700-й гол в своей карьере записал на свой счет нападающий Лионель Месси.