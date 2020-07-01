Форвард Барселоны забил с пенальти в матче против Атлетико.
Лионель Месси, Getty Images
01 июля 2020, 00:21
Лионель Месси отличился голом с пенальти в поединке 33-го тура чемпионата Испании против Атлетико.
Таким образом, 33-летний футболист записал на свой счет 700-й гол в карьере. На счету аргентинца 630 голов за Барселону, а еще 70 – за сборную Аргентины.
Отметим, что свой 600-й гол Месси также забил в ворота Атлетико. При этом, 700-й гол Лионель забил в красивом стиле, пробив пенальти "паненкой".
В текущем сезоне Месси провел 27 матчей в Примере: на его счету 22 гола и 17 результативных передач.