Испания

Менеджер намерен продолжать работать с каталонцами.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен дал свою оценку поединку против Атлетико, рассказав о дальнейшей борьбе за титул.

"Я очень доволен командой. Это правда, что мы не смогли выиграть, но иногда мы контролировали игру хорошо. Нелегко против Атлетико. Они дисциплинированы. Но я очень доволен работой моих игроков".

"Я совсем не чувствую себя под угрозой. Конечно, это позор. У нас все больше и больше трудностей. Теряя очки таким образом, мы все сильнее отдаляем себя от победы в Примере. Но мы должны продолжать работать", — сказал Сетьен Movistar.

Ранее ничейный поединок против мадридской команды прокомментировал полузащитник Барселоны Серхио Бускетс.