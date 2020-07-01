Испания

Вашему вниманию видеообзор поединка Примеры.

В рамках поединка 33-го тура чемпионата Испании Мальорка в родных стенах не оставила ни малейшего шанса Сельте.

Тем не менее, островитяне продолжают оставаться в зоне вылета, а "кельты" находятся на 17-м месте.

Мальорка – Сельта 5:1

Голы: Будимир, 13, 52 (с пенальти), Эрнандес, 27, Посо, 40, Севилья, 60 – Аспас, 50 (с пенальти)

Мальорка: Рейна, Раильо, Вальент, Лумор (Гамес, 42), Баба, Посо, Севилья (Трайковски, 83), Дани Родригес (Фебас, 74), Кубо (Лаго Джуниор, 83), Эрнандес, Будимир (Чаваррия, 75)

Сельта: Рубен Бланко, Араухо, Мурильо, Оласа, Васкес (Фернандес, 71), Рафинья (Айду, 71), Йокушлу (Смолов, 46), Брадарич, Денис Суарес (Нолито, 28), Аспас, Санти Мина (Мендес, 62)

Предупреждения: Вальент, Будимир, Фернандес, Мурильо, Гамес.