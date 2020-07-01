Испания

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.

В матче 33-го тура Примеры Барселона сыграла вничью на своем поле с Атлетико со счетом 2:2.

Каталонцы вышли вперед на 11-й минуте после автогола Диего Косты, но вскоре "матрасники" сравняли счет, когда Сауль реализовал пенальти. "Сине-гранатовые" снова вышли вперед в начале второго тайма после реализованного пенальти в исполнении Месси, но мадридский клуб опять ответил успешным ударом с точки Сауля.



Барселона — Атлетико 2:2

Голы: Коста, 11 (в свои ворота), Месси, 50 (с пенальти) — Сауль, 19 (с пенальти), 62 (с пенальти).

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Видаль (Гризманн, 90), Бускетс (Фати, 85), Ракитич (Роберто, 63) — Пуч — Месси, Суарес.

Атлетико: Облак — Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди — Корреа (Витоло, 84), Партей, Сауль, Феррейра Карраско (Лемар, 85) — Льоренте (Фелиш, 69), Коста (Мората, 77).

Предупреждения: тер Штеген, Пике, Месси — Сауль, Фелипе, Коста, Феррейра Карраско, Лемар.