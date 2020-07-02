Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Реал в поединке 33-го тура чемпионата Испании примет на своем поле Хетафе и попытается продолжить успешную серию.

Реал — Хетафе

Четверг, 2 июля, стадион Альфредо ди Стефано, 23:00. Прямая трансляция на Футбол 1, Megogo. Главный арбитр — Хуан Мартинес Мунуэра.

Реал получил очередной шанс оторваться от Барселоны в турнирной таблице после того, как каталонцы сыграли вничью с Атлетико. "Сливочные" располагают 71 баллом, что на один больше, чем у Барселоны, и смогут оторваться суммарно на четыре очка в случае победы. Хетафе — одно из главных оставшихся испытаний на пути к чемпионскому титулу.

Хетафе выходил из карантина с амбициями побороться за зону Лиги чемпионов, но теперь нужно решать более скромную задачу — борьба за путевку в Лигу Европы. У "синих" 52 балла после 32 матчей, а отставание от Вильярреала составляет два очка. Хетафе в последних пяти поединках набрал лишь шесть очков, растеряв пункты, но обыграл Реал Сосьедад в очень важном матче.

"Синие" не могут обыграть "галактикос" уже восемь лет. Реал имеет очень хорошую статистику личных противостояний с Хетафе, однако последний поединок, несмотря на победу со счетом 3:0, для "сливочных" выдался очень непростым. Оборона Реала трещала по швам, но "синие" не смогли реализовать свои моменты, а вот "сливочные" были очень убедительны в завершающей стадии атаки.

Безусловно, фаворитом матча является Реал, однако Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на Эдена Азара, который не попал в заявку. Хетафе вполне может дать бой "сливочным", а мотивация насолить принципиальному сопернику будет лишь увеличивать градус поединка. Также ждем, что место Азара займет Асенсио.

Интересные факты:

Реал выиграл последние 10 матчей на своем поле против Хетафе во всех турнирах.

Реал не проигрывает последние 16 матчей в Ла Лиге на своем поле.

Реал забивает минимум два гола за матч в последних пяти домашних матчах.

Не сыграют: Начо, Рейнир, Азар — Кабако