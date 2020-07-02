Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 33 тура Ла Лиги между мадридским Реалом и Хетафе.

Ввиду отсутствия в матче против Хетафе Эдена Азара главный тренер Реала Зинедин Зидан выпустит с первых минут Винисиуса. Также место в основе команды досталось Луке Модричу, который выйдет в стартовом составе вместо Федерико Вальверде.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Иско — Бензема, Винисиус

Запасные: Ареола, Милитан, Бэйл, Марсело, Вальверде, Х. Родригес, Васкес, Йович, Асенсио, Б. Диас, М. Диас, Родриго

Хетафе: Сория — Суарес, Даконам, Эчейта, Оливера — Ньом, Максимович, Тимор, Арамбарри, Кукурелья — Мата

Запасные: Чичисола, А. Родригес, Дуро, Чема, Фажр, Ндиайе, Пулоло, Портильо, Лавин, Хасон, Молина

Матч Реал — Хетафе начнется в 23:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.