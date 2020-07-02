Испания

Завершились два поединка чемпионата Испании.

Осасуна в 33 туре чемпионата Испании пожаловала в гости к Эйбару и добыла уверенную победу благодаря дублю Рубена Гарсии.

Эйбар – Осасуна 0:2

Голы: Рубен Гарсия, 6, 74.

Эйбар: Дмитрович – Корреа (Инуи, 73), Пауло Оливейра, Бигас, Коте – Педро Леон (Мари, 85), Кристофоро (Диоп, 59), Эспозито, Де Блазис – Шарлес (Энрич, 59), Кике (Кики, 84).

Осасуна: Серхио Эррера – Начо Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Лато – Роберто Торрес, Ойер, Монкайола (Перес, 88), Рубен Гарсия (Брашанац, 78) – Арнаис (Барха, 78), Гальего (Кардона, 53).

Предупреждения: Корреа – Гальего.

Реал Сосьедад же принимал на своем поле Эспаньол. Гости быстро открыли счет, однако баски смогли восстановить паритет в начале второго тайма.

Казалось, что все идет к ничьей, но Исак забил, принеся хозяевам победу, которая позволила оказаться на седьмом месте.

Реал Сосьедад – Эспаньол 2:1

Голы: Виллиан Жозе, 56, Исак, 84 – Давид Лопес, 10.

Реал Сосьедад: Мойя – Сальдуа (Элустондо, 82), Льоренте, Ле Норман, Монреаль – Янузай (Эдегор, 45+1), Субельдия (Субименди, 46), Мерино, Оярсабаль – Порту, Виллиан Жозе (Исак, 82).

Эспаньол: Диего Лопес – Виктор Гомес, Эспиноза, Кабрера, Вила – Давид Лопес (Санчес, 83), Рока – Эмбарба (Кальери, 82), Мелендо (Ву Лей, 60), Меламед (Дардер, 46) – Де Томас (Кампусано, 90).

Предупреждения: Субельдия, Субименди – Меламед.