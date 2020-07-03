Испания

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.

В матче 33-го тура Примера Реал обыграл на своем поле Хетафе со счетом 1:0. Единственный гол на 79-й минуте поединка с пенальти забил защитник Серхио Рамос.

Благодаря этой победе Реал упрочнил свою позицию на вершине турнирной таблицы и теперь опережает Барселону на 4 очка, а Хетафе теперь занимает 6-ю строчку.



Реал – Хетафе 1:0

Гол: Рамос, 79 (с пенальти).

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан (Милитан, 33), Рамос, Менди — Модрич (Вальверде, 63), Каземиро, Кроос — Иско (Родриго, 64) — Бензема (М. Диас, 90+2), Винисиус (Асенсио, 63).

Хетафе: Сория — Суарес (Хасон, 76), Даконам, Эчейта, Оливера — Ньом, Максимович, Тимор (Фажр, 84), Арамбарри (А. Родригес, 84), Кукурелья (Дуро, 69) — Мата (Молина, 75).

Предупреждения: Карвахаль, Рамос, Модрич, Милитан, М. Диас — Тимор, Ньом, Суарес, Мата, Арамбарри.