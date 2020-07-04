Испания

Украинского голкипера по-прежнему сложно пробить с одиннадцатиметровой точки.

В рамках 38-го тура Сегунды Кадис принимает Реал Овьедо.

На 12-й минуте игры в ворота гостей был назначен пенальти. К точке подошел Алекс, однако не сумел переиграть Андрея Лунина – арендованный у Реала голкипер отразил удар испанца.

Таким образом, Лунин отбил уже третий пенальти в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что Лунин сыграл на ноль и стал лучшим игроком матча с Мирандесом по версии Sofascore.