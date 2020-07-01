Испания

Украинский голкипер помог своей команде победить и покинуть зону вылета из Сегунды.

Вратарь Овьедо Андрей Лунин провел свой пятый матч без пропущенных голов за Овьедо. Команда обыграла Мирандес со счетом 1:0 благодаря мячу Ортуньо с пенальти на 41-й минуте игры.

Статистический портал Sofascore выставил Лунину самую высокую среди всех участников матча оценку – 7,7. Второе и третье место также достались игрокам Овьедо – Симоне Гриппо (7,5) и Борхе Санчесу (7,4). Среди игроков Мирандеса максимальный балл 7,2.

Андрей в этой игре сделал 4 сэйва. Также он отдал 25 передач, 12 из которых были точными. Кроме того, на 89-й минуте игры Лунину показали желтую карточку за задержку времени.

Овьедо после 37 сыгранных матчей идет 17-м, опережая зону вылета на три очка. Следующий поединок команда проведет против Кадиса 4 июля.

Лунин выступает за Овьедо на правах аренды из Реала до конца текущего сезона. После завершения сезона Мадрид покинет Альфонс Ареола и Андрей станет сменщиком Тибо Куртуа.