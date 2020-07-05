Завершился матч 34-го тура чемпионата Испании.
Фото: twitter.com/GranadaCdeF
05 июля 2020, 00:59
Валенсия была близка к победе, однако пропустила гол в концовке поединка и "летучим мышам" приходиться довольствоваться ничьей.
Гранада – Валенсия 2:2
Голы: Фернандес, 61 (с пенальти), Вико, 86 – М. Вальехо, 63, Гедеш, 68
Гранада: Руй Силва, Диас (Пуэртас, 72), Нева (Жил Диаш, 83), Херман Санчес (Х. Вальехо, 83), Фулькье, Эррера, Этеки (Вико, 66), Мачис, Дуарте, Сольдадо, Фернандес
Валенсия: Силлессен, Коста (Герреро, 46), Паулиста, Мангаля, Васс, Черышев (Гедеш, 66), Коклен, Солер, Парехо (Кондогбия, 87), М. Вальехо (Макси Гомес, 66), Гамейро (Собрино, 81)
Предупреждения: Фулькье, Гедеш, Эррера, Васс.