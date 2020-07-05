Испания

Завершился матч 38-го тура второго по значимости дивизиона Испании — Сегунды.

В субботу, 4 июля, состоялся поединок между Кадисом и Реалом Овьедо. В стартовом составе гостей вышел в основе Андрей Лунин.

На 12-й минуте игры украинский футболист отразил пенальти, однако на конечный результат это не повлияло: Овьедо пропустил дважды и покинул поле без набранных очков.

Кадис – Овьедо 2:0

Голы: Лосано, 44, 51.

Отметим, что в общей сложности Лунин в Сегунде отразил три одиннадцатиметровых.