Стали известны стартовые составы команд на матч 34 тура Ла Лиги между Атлетиком и мадридским Реалом.
марко асенсио, getty images
05 июля 2020, 14:03
Вингер мадридского Реала Марко Асенсио впервые в текущем сезоне выйдет в стартовом составе своей команды на матч против Атлетика из Бильбао. Место на противоположном фланге атаки досталось юному бразильцу Родриго.
Атлетик: Симон — Капа, Альварес, Мартинес, Берчиче — Муниаин, Лопес, Д. Гарсия, Кордоба — Вильямс, Р. Гарсия
Запасные: Эррерин, Нуньес, Сан Хосе, Ларрасабаль, Лекуэ, Весга, Де Маркос, Гомес, Кодро, Баленсиага, Вильялибре, Сансет
Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитан, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Вальверде — Асенсио, Бензема, Родриго
Запасные: Ареола, Альтубе, Кроос, Бэйл, Васкес, Йович, Б. Диас, Иско, Менди, М. Диас, Винисиус, Эрнандес
Матч Атлетик — Реал начнется в 15:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.