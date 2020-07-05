Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 34 тура Ла Лиги между Атлетиком и мадридским Реалом.

Вингер мадридского Реала Марко Асенсио впервые в текущем сезоне выйдет в стартовом составе своей команды на матч против Атлетика из Бильбао. Место на противоположном фланге атаки досталось юному бразильцу Родриго.

Атлетик: Симон — Капа, Альварес, Мартинес, Берчиче — Муниаин, Лопес, Д. Гарсия, Кордоба — Вильямс, Р. Гарсия

Запасные: Эррерин, Нуньес, Сан Хосе, Ларрасабаль, Лекуэ, Весга, Де Маркос, Гомес, Кодро, Баленсиага, Вильялибре, Сансет

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитан, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Вальверде — Асенсио, Бензема, Родриго

Запасные: Ареола, Альтубе, Кроос, Бэйл, Васкес, Йович, Б. Диас, Иско, Менди, М. Диас, Винисиус, Эрнандес

Матч Атлетик — Реал начнется в 15:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.