Команды сыграли в нулевую ничью по итогам 90 минут.
Осасуна - Хетафе, Getty Images
05 июля 2020, 22:23
Завершился поединок 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором Осасуна сошлась в противостоянии с Хетафе.
Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Осасуна — Хетафе 0:0
Осасуна: Эррера — Ронкалья (Видаль, 81), Аридане, Навас, Эступиньян — Барха (Роберто Торрес, 69), Брашанац, Ойер, Иньиго Перес (Мерида, 81) — Кардона (Арнаис, 9), Адриан (Рубен Гарсия, 70)
Хетафе: Сория — Суарес (Тимор, 68), Даконам, Эчейта (Чема Родригес, 52), Оливера — Ньом, Арамбарри, Максимович, Кукурелья — Молина (Пералес, 87), Мата.
Предупреждения: Ойер Санхурхо, Аридане, Навас, Арнаис — Мата, Кукурелья, Молина.