Испания

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать четвертого тура испанской Ла Лиги между Вильярреалом и каталонской Барселоной.

Коллективу Кике Сетьена от предстоящего матча нужны три очка. Иные варианты не предусмотрены в планах Барселоны на чемпионство, поэтому главный тренер каталонцев бросил в бой сильнейший состав своей команды на данный момент. Сразу бросается в глаза возвращение в старт Антуана Гризманна, а также появление Серхи Роберто в центре поля, в то время как уже будущий "бьянконери" Артур и Иван Ракитич остались на скамейке.

У Вильярреала после успешной игры с Бетисом (2:0) наблюдается выход Пако Алькасера в пару форвардов к Жерару Морено, а также появление Чуквезе, Иборры и Санти Касорлы в линии полузащиты, что полностью перестраивает коллектив Хавьера Кальехи.

Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Альбиоль, Торрес, А. Морено — Чуквезе, Замбо-Ангисса, Иборра, Касорла — Ж. Морено, Алькасер.

Запасные: Фернандес, Бакка, Тригерос, Морланес, Кинтилья, Пенья, Шакла, Бруно, Ратиу, Гомес, Онтиверос, Ниньо.

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Роберто, Бускетс, Видаль — Месси, Суарес, Гризманн.

Запасные: Нето, Пенья, Араухо, Морер, Куэнка, Ракитич, Артур, Фати, Пуч, Кольядо, Мончу, Брайтвейт.

Матч Вильярреал — Барселона начнется в 23:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.