Испания

Жозеп Бартомеу недоволен системой видеопомощи арбитрам.

Президенту Барселоны Жозепу Бартомеу не понравилась работа судей в матче 34-го тура Примеры, где между собой играли Атлетик и мадридский Реал (0:1)

"Видел конец второго тайма. Победа Реала, но я хочу повторить свой посыл: неприятное ощущение, так как это лучшая лига в мире, а VAR не на высоте. Система оказывает влияние на некоторые результаты".

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"Возможно, VAR благоволит одной команде. VAR должна помогать арбитрам, но мы видели множество моментов, где система несправедлива", — приводит слова Жозе Бартомеу Mundo Deportivo.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Атлетик – Реал.