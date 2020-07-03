Испания

"Сине-гранатовые" терпят неудачи из-за опрометчивой трансферной политики, проблем в руководстве клуба и стареющем костяке.

Любой, кто наблюдал за Барселоной длительный промежуток времени — особенно вдали от Камп Ноу — не был слишком удивлен в субботу, когда нападающий Сельты Яго Аспас сделал счет 2:2 на последних минутах поединка.

Это гол, который очень сильно ударил по амбициям Барселоны завоевать чемпионский титул.

Недавние результаты стали еще одним свидетельством неуклонного снижения качества команды в течение последних нескольких лет, которое стало еще ощутимее в этом сезоне. Опытные игроки, на которых долгое время держалась команда, стали сбавлять. Барселона попала в беду и пока что не находится на пути к исправлению ситуации.

Последний раз, когда Барселона сделала подписание, которое серьезно усилило команду, было в 2014 году. В то летнее трансферное окно было потрачено 165 миллионов евро, в результате чего прибыли игроки высочайшего класса: Луис Суарес, Марк-Андре тер Штеген и Иван Ракитич. Трио быстро обосновалось, улучшило ключевые аспекты игры команды, а сезон завершился победой в Лиге чемпионов, чемпионате Испании и Кубке Испании.

С тех пор Барселона потратила более 800 миллионов евро на новых игроков, и ни один из них не стал лидером команды. Андрес Иньеста, Хави, Дани Алвес и Хавьер Маскерано были среди тех, кто ушел без должной замены, в то время как большое количество некачественных исполнителей прибыло на Камп Ноу и уехало оттуда без какого-либо хорошего следа.

Все ключевые фигуры нынешней команды уже были в клубе, когда та выиграла требл в 2015 году, но костяку "Пике-Бускетс-Месси-Суарес" теперь уже за тридцать. Они просто не в состоянии показывать максимум в каждом матче, особенно учитывая текущий график игр каждые 3-4 дня.

Во вторник еще одна осечка Барселоны дома против Атлетико сделала Реал фаворитом на титул Ла Лиги в течение следующих нескольких недель. Не многие на Камп Ноу также с нетерпением ждут скоростного формата Лиги чемпионов в августе. Состав команды и общее настроение около клуба заставляют фанатов Барселоны сильно волноваться о том, что произойдет в следующем сезоне, а также в будущем.

Первым ударом для "сине-гранатовых" после требла в 2015 году стал запрет на трансферы, наложенный за нарушение правил ФИФА в отношении подписи молодых игроков, означавший, что игроки, подписавшие контракт тем летом, не смогут играть до следующего января. Каталонцы потратили 51 миллион евро на Арду Турана и Алейша Видаля из Атлетико и Севильи соответственно, которые должны были усилить атаку и правый фланг обороны. Когда они в итоге смогли сыграть, ни один из них не оказал серьезного влияния, и Барселона изо всех сил пыталась с ними расстаться. Видаль вернулся в Севилью в 2018 году, в то время как Туран, который отыгрл первую половину сезона-2019/20 в аренде в Башакшехире, провел последние месяцы своего контракта, нигде не играя.

Летом 2016 года каталонцы потратили 125 миллионов евро на Андре Гомеша, Пако Алькасера, Самуэля Умтити, Люку Диня, Яспера Силлессена и Дениса Суареса. Умтити был единственным, кто противостоял Сельте в субботу — и он был застигнут врасплох во время первого гола "кельтов". Все остальные ушли, хотя Денис Суарес тоже был на поле, играя за Сельту.

Двенадцать месяцев спустя Неймар скандально ушел в Пари Сен-Жермен за 222 миллиона евро. Вслед за этим расходы Барселоны составили 375 миллионов евро на трансферы Усмана Дембеле, Филиппа Коутиньо, Паулиньо, Нельсона Семеду, Йерри Мины, Жерара Деулофеу и Марлона. Семеду был единственным из этого списка, кто играл против Сельты, и хотя правый защитник не был непосредственно виновен в результате, он точно не является и никогда не будет новым Дани Алвесом.

Сезон 2018-19 годов включал в себя траты на сумму 129 миллионов евро, которые были использованы для подписания новых игроков, включая Малкома, Клемана Ленгле, Артура, Артуро Видаля и Джейсона Мурильо (в аренду с возможностью покупки). Из них только Видаль начал поединок против Сельты с первых минут. Он не был важным фактором в игре, и его манера бокс-ту-бокс явно сильно отличается от стиля ушедших плеймейкеров Иньесты и Хави. Якобы Артура готовили взять бразды правления тики-таки в центре поля, но бразилец появился в последние несколько минут, выглядя по понятным причинам растерянным, так как на носу был переход в Ювентус.

В этом сезоне было потрачено 273 миллиона евро — на Антуана Гризманна, Френки де Йонга, Мартина Брайтуэйта, Нето, Хуниора Фирпо, Эмерсона и Марка Кукурелью. Никто из них не начал поединок против Сельты в старте — Де Йонг получил травму, а Гризманн, Брайтуэйт и Фирпо появились на поле в конце матча, но не смогли помешать Сельте добиться своего в заключительные минуты встречи.

Так много денег было потрачено, но ни одна из этих 30+ новых подписей не была полноценным успехом. Некоторые из тех, кто быстро растерял доверие тренерского штаба, как Андре Гомеш, Пако Алькасер и Денис Суарес, с тех пор нашли пристанище в Эвертоне, Вильярреале и Сельте. Коутиньо и Дембеле — талантливые игроки, но они не подходили Барселоне. Гризманн и Де Йонг также обладают качеством, но не смогли успешно интегрироваться в команду по причинам, которые на самом деле не являются ошибкой ни одного из игроков. Все это указывает на глубокие структурные проблемы в клубе и продолжающееся неумелое руководство со стороны нынешнего совета.

Подписание новых игроков — это, конечно, не точная наука, и все клубы делают ошибки на рынке. Но Барселона действительно стартовала с отличной позиции — самый богатый клуб в мире по доходам, плательщики самых высоких зарплат в любом виде спорта, манящий Камп Ноу, шанс сыграть вместе с Лионелем Месси.

Эти факторы означали, что в течение длительного периода Барселона подписывала лучших игроков в мире. Звезды на вершине своей игры, такие как Тьерри Анри, Маскерано и Давид Вилья, активно боролись за то, чтобы иметь возможность присоединиться — вплоть до того, как Суарес покинет Ливерпуль в 2014 году. Смешивая их с поразительно талантливым уникальным поколением молодых продуктов La Masia, получилось создать великолепную команду.

С тех пор футбольный мир развивался, особенно благодаря появлению спонсоров-миллиардеров в таких клубах, как Пари Сен-Жермен и Манчестер Сити. Но Барселона также подорвала свое доминирующее положение из-за отсутствия продуманности в своих трансферах. За последние пять лет одной из основных проблем является постоянно меняющийся список лиц, принимающих решения. С тех пор, как Андони Субисаррета был уволен с поста директора по футболу в январе 2016 года, среди тех, кто внес большой вклад в то, как были потрачены деньги, были президент Жозеп Мария Бартомеу, члены совета директоров Хавьер Бордас и Хорди Местре, спортивные директора Рауль Санллехи, Роберт Фернандес, Рамон Плэйс и Эрик Абидаль, исполнительный директор Оскар Грау, а также генеральный директор Пеп Сегура.

Среди всех приходов и уходов, а также внутренней борьбы за власть и ссоры, посторонним может быть трудно узнать, кто именно принимает решения. Субисаррета тесно сотрудничал с Луисом Энрике в поиске и подписании игроков для улучшения команды — как это было и с Пепом Гвардиолой. Эрнесто Вальверде очень мало говорил о вопросах трансферов во время своего пребывания на тренерском посту, и ожидается, что нынешний тренер Кике Сетьен будет просто работать с тем, что ему дают.

Субисаррета был уволен Бартомеу и это должно было быть демонстрацией силы со стороны президента, но на самом деле просто прояснило его слабость. Была надежда, что Карлес Пуйоль перейдет на должность с поста помощника спортивного директора, но вместо этого ушел в отставку из-за симпатии к своему другу. Луис Энрике решил уйти сам, когда его контракт закончился в конце следующего сезона в 2017 году.

Абидаль больше не считается кем-то, кто имеет влияние при принятии решений о трансферах, в то время как его положение внутри и снаружи клуба ухудшилось после публичного скандала с Месси в начале этого сезона. Патрик Клюйверт работает директором академии, но не участвует в принятии решений, нет "футбольных людей", обладающих влиянием или силой характера, способных противостоять Бартомеу и коллегам-директорам.

Манера увольнения Вальверде в январе подчеркивает, насколько хаотично ведутся дела. Чтобы ослабить давление на руководство клуба после поражения в Суперкубке Испании от Атлетико, Барселона проинформировал журналистов, что Хави приближается к тому, чтобы заменить Вальверде. Когда Хави отказался немедленно возвращаться из Катара, были озвучены Рональд Куман и Маурисио Почеттино, несмотря на то, что из прибытие в тот момент было невозможным.

Сетьен был доступен, будучи уволенным из Бетиса летом, и его стиль игры, вдохновленный Йоханом Кройффом, сделал его популярным среди многих поклонников и экспертов. Присоединившись, он признался, что даже он был поражен, что получил работу. У него нет личности или резюме, чтобы по-настоящему произвести впечатление на важных персон в раздевалке или на его начальников в зале заседаний. На поле команда не улучшилась, оставшись с теми же проблемами, которые были очевидны при прагматичном Вальверде, просто прояснившимися при Сетьене.

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Стареющая группа игроков Барселоны, выигравшая три из четырех титулов Ла Лиги со времени их последнего требла, является огромным свидетельством приверженности и голода основных игроков, включая Пике, Бускетса и Суареса, а Месси еще больше работает на поле и за его пределами.

Внутреннему успеху также помог общий уровень в Реале, также значительно снижающийся, особенно после того, как Криштиану Роналду ушел в 2018 году. Их самые важные игроки также стареют — Серхио Рамос, Лука Модрич, Карим Бензема. Атлетико переживает свою собственную переходную фазу, и большинство игроков из сезона-2013/14, с которыми побеждал Диего Симеоне либо ушли, либо ухудшили свои выступления. Реальное ухудшение уровня Барселоны было наиболее отчетливо видно в Лиге чемпионов, и в последние четыре сезона все более смущающие вылеты из нее.

Барселона смогла продолжить успешно выступать на Камп Ноу, выиграв 15 из 16 своих игр дома. Но они выиграли только шесть из 16 игр на выезде в Ла Лиге — столько же побед в гостях, как у Хетафе и Реала Сосьедад, и на одну меньше, чем у Вильярреала.

Таким образом, ничья 2:2 в субботу с Сельтой вовсе не была неожиданностью, просто соответствовала текущему стандарту команды. Из их ключевых игроков только 28-летний Тер Штеген сейчас на пике. Суарес, еще не полностью восстановившийся после операции на колене, едва участвовал в игре, но великолепно использовал свои два шанса. Его два гола были единственными ударами Барселоны в створ ворот.

Месси также как-то справляется с ускоренным графиком. Он сделал две отличные результативные передач в том матче, но все его семь ударов не попали в цель. Ракитич хорошо вышел на замену, хотя его неуместный проход привел непосредственно к первому голу Сельты. Пике исполнял свою обычную героическую роль в одиночку во время регулярных контратак Сельты. Помимо ветеранов, двумя лучшими игроками Барселоны были молодые Ансу Фати и Рики Пуч, но их влияние также ослабло, и оба были заменены в конце матча.

Сетьен был бессилен что-либо сделать во время матча или действительно объяснить, что произошло, после него. Тем временем, Бартомеу и его совет работают над следующими крупными трансферами. 30-летний полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич уже перебрался в Барселону из Ювентуса, а Артур отправился в обратном направлении. Дорогая сделка по Лаутаро Мартинесу также реализуется, несмотря на влияние кризиса из-за COVID-19 на и без того опасное финансовое положение клуба.

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Пьянич и Лаутаро — хорошие игроки, но требуется более глубокое обновление команды. Это вряд ли произойдет до того, как нынешний совет будет заменен, что, вероятно, произойдет летом 2021 года. Тогда может произойти полная встряска, но у нового режима будет полно работы, учитывая то, как статус "лучшей команды" Барселона растеряла за последние пять лет.

"Директора никогда не знали, почему команда выиграла, так как они узнали бы сейчас, почему они проигрывают?" Кройф сказал это, будучи тренером Барселоны в начале 1990-х. Эти слова звучат так же верно сегодня, как и тогда.

The Athletic