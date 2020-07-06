Испания

Менеджер в ближайшее время вернется к работе.

Бывший главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини в ближайшее время станет менеджером Бетиса, утверждает Onda Cero.

По данным источника, переговоры между сторонами, которые шли около трех недель, практически завершились, и специалист подпишет с клубом двухлетний контракт.

Напомним, чилийский специалист был уволен из лондонского клуба в декабре прошлого года. Ранее он работал с Реалом, Малагой и Вильярреалом.

Также утверждалось, что специалист может оказаться в другой испанской команде — Валенсии.