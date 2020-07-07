Испания

Аргентинец договорился о сотрудничестве с испанским клубом.

Бывший защитник сборной Аргентины Мартин Демикелис станет помощником Мануэля Пеллегрини в Бетисе, сообщает ABC de Sevilla.

Пеллегрини согласовал двухлетний контракт с Бетисом и должен возглавить в клуб в ближайшее время. Тренер уже начал заниматься формированием штаба и хочет видеть там своего бывшего подопечного.

Демикелис выступал под руководством Пеллегрини в Малаге и Ман Сити в течение шести сезонов.

После завершения карьеры в 2017 году бывший центрбек работал в структуре Баварии.