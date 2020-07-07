Испания

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.

Леванте и Реал Сосьедад сыграли вничью в матче 34-го тура испанской Примеры. Счет на 12-й минуте открыл нападающий гостей Александер Исак, но "лягушки" отыгрались спустя 4 минуты благодаря голу Хосе Моралеса.



Леванте — Реал Сосьедад 1:1

Голы: Моралес, 16 — Исак, 12.

Леванте: Фернандес — Мирамон, Постиго (Робер, 83), Везу, Клерк — Рочина (Эрнани, 83), Радоя, Вукчевич (Мелеро, 72), Кампанья — Майорал (Леон, 89), Моралес (Рохер, 72).

Реал Сосьедад: Мойя — Горосабель, Элустондо, Ле Норманд, Муньос (Монреаль, 84) — Порту, Субименди (Льоренте, 54), Марино, Эдегор (Субельдия, 54) — Ойярсабаль (Барренечеа, 68), Исак (Виллиан, 84).

Предупреждения: Вукчевич, Постиго, Мелеро — Субименди, Элустондо.

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