Технический комитет Футбольной федерации Испании обсудит инциденты по итогам воскресного матча между Атлетиком и Реалом.
Хосеп Бартомеу, getty images
07 июля 2020, 09:55
В воскресенье, 5 июля, Реал обыграл Атлетик на Сан Мамес со счетом 1:0 благодаря голу Серхио Рамоса с пенальти.
После этой встречи президент Барселоны Хосеп Бартомеу и лидер Атлетика Икер Муниаин высказали предположение, что VAR помогает Реалу и игнорирует похожие моменты в обратную сторону.
Теперь и Бартомеу, и Муниаину грозит штраф в размере 18 тысяч евро за эти слова. Об этом сообщает Marca. В ближайшее время технический комитет Футбольной федерации Испании рассмотрит их слова и вынесет вердикт.
Также будут рассмотрены и оценены решения главного арбитра встречи Гонсалеса Гонсалеса и арбитра-VAR Хесуса Мансано.