Испания

Технический комитет Футбольной федерации Испании обсудит инциденты по итогам воскресного матча между Атлетиком и Реалом.

В воскресенье, 5 июля, Реал обыграл Атлетик на Сан Мамес со счетом 1:0 благодаря голу Серхио Рамоса с пенальти.

После этой встречи президент Барселоны Хосеп Бартомеу и лидер Атлетика Икер Муниаин высказали предположение, что VAR помогает Реалу и игнорирует похожие моменты в обратную сторону.

Теперь и Бартомеу, и Муниаину грозит штраф в размере 18 тысяч евро за эти слова. Об этом сообщает Marca. В ближайшее время технический комитет Футбольной федерации Испании рассмотрит их слова и вынесет вердикт.

Также будут рассмотрены и оценены решения главного арбитра встречи Гонсалеса Гонсалеса и арбитра-VAR Хесуса Мансано.