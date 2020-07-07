Испания

Гол Ли Кан Ина помог "летучим мышам" набрать три очка

Валенсия в поединке 35-го тура чемпионата Испании принимала на своем поле Вальядолид и с трудом обыграла соперника.

На гол Макси Гомеса гости ответили точным ударом Гарсии в начале второй половины игры, но Ли Кан Ин вырвал победу для Валенсии.

Валенсия — Вальядолид 2:1

Голы: Гомес, 30, Ли Кан Ин, 89 — Гарсия, 47

Валенсия: Доменек — Флоренци (Васс, 76), Паулиста, Диахаби, Герреро (Черышев, 83) — Солер (Ли Кан Ин, 64), Парехо (Коклен, 64), Кондогбия, Гедеш — Гомес, Гамейро (Вальехо, 64)

Вальядолид: Масип — Антонито, Кико, Фернандес, Начо — Феде (Алькарас, 46), Кике — Гарсия (Рамирес, 59), Бен-Арфа (Эрвиас, 59), Рубио — Унал (Гвардиола, 59)

Предупреждения: Герреро, Кондогбия, Гедеш