Испания

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча чемпионата Испании.

В поединке 35-го тура испанской Ла Лиги Сельта встретилась на своем поле с Атлетико. Будучи заведомо аутсайдерами, хозяевам удалось добыть в свой актив ничью (1:1).

Альваро Мората открыл счет уже на первой минуте встречи, а в начале второго тайма Фран Белтран вернул равновесие в счете и установил окончательный результат.

Смотрите видео голов и обзор матча Сельта — Атлетико:

Сельта — Атлетико 1:1

Голы: Белтран, 49 — Мората, 1

Сельта: Бланко (Вильяр, 81) — Мальо, Айду, Мурильо, Саенс, Оласа — Белтран, Йокушлу, Мендес (Рафинья, 60) — Аспас (Брадарич, 90+2), Смолов (Мина, 59)

Атлетико: Облак — Ариас, Савич, Хименес, Лоди (Санчес, 69) — Коке, Льоренте (Витоло, 68), Томас (Эррера, 68), Сауль — Корреа (Лемар, 73), Мората (Шапоньич, 88)

Предупреждения: Мендес, Саенс, Мурильо — Лоди, Хименес, Эррера