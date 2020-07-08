Вашему вниманию видеообзор поединка Примеры.
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08 июля 2020, 10:57
В рамках поединка 35-го тура чемпионата Испании Валенсия в родных стенах вырвала победу у Вальядолида.
Таким образом, "летучие мыши" поднялись на восьмую позицию в турнирной таблице, а "фиолетовые" остались на 13-м месте.
Валенсия — Вальядолид 2:1
Голы: Гомес, 30, Ли Кан Ин, 89 — Гарсия, 47
Валенсия: Доменек — Флоренци (Васс, 76), Паулиста, Диахаби, Герреро (Черышев, 83) — Солер (Ли Кан Ин, 64), Парехо (Коклен, 64), Кондогбия, Гедеш — Гомес, Гамейро (Вальехо, 64)
Вальядолид: Масип — Антонито, Кико, Фернандес, Начо — Феде (Алькарас, 46), Кике — Гарсия (Рамирес, 59), Бен-Арфа (Эрвиас, 59), Рубио — Унал (Гвардиола, 59)
Предупреждения: Герреро, Кондогбия, Гедеш