"Сине-гранатовые" набрали три очка благодаря голу Суареса.
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09 июля 2020, 01:16
Барселона принимала Эспаньол в рамках 35-го тура чемпионата Испании и добилась минимальной победы.
Такой результат позволил подопечным Сетьена приблизиться к Реалу, а "попугаи", в свою очередь, лишились математических шансов сохранить прописку в элите.
Барселона — Эспаньол 1:0
Гол: Суарес, 56
Барселона: Тер Штеген — Семеду (Фати, 46), Пике, Ленгле, Альба — Роберто, Бускетс, Ракитич (Араухо, 90+2) — Месси, Суарес (Брайтуэйт, 82), Гризманн (Видаль, 71)
Эспаньол: Д. Лопес — Виктор, Бернардо, Кабрера, Калеро (Дардер, 66), Вила — Лосано, Лопес, Рока (Ву Лей, 86), Эмбарба (Кампусано, 74) — Де Томас
Предупреждения: Де Томас, Д. Лопес
Удаления: Фати, 50 — Лосано, 53