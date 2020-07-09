Уругваец поделился мнением о чемпионской гонке в Испании.
Луис Суарес, Getty Images
09 июля 2020, 11:16
Нападающий Барселоны Луис Суарес рассказал о задачах команды в Примере после победы над Эспаньолом.
Уругвайский форвард отличился голом на 56-й минуте матча и принес каталонскому клубу минимальную победу.
"Нам нужно выиграть три оставшихся матча, как бы ни сыграл Реал Мадрид. Если наш соперник потеряет очки, будет прекрасно, но мы должны быть готовы к такому исходу.
Мы знали, что матч с Эспаньолом будет сложным. Мы знали об их ситуации. Думаю, мне не удалось отличиться в первом тайме и команде создать много моментов из-за действий Эспаньола, который играл очень организовано", – приводит слова Суареса портал Goal.
Ранее сообщалось, что Суарес вошел в тройку лучших бомбардиров в истории Барселоны.