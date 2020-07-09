Испания

Уругваец достиг внушительного результата в стане каталонцев.

В поединке 35-го тура чемпионата Испании Барселона в родных стенах добыла минимальную победу в дерби над Эспаньолом.

Отметим, что единственный гол в матче забил нападающий каталонцев Луис Суарес, сумев войти в тройку лучших бомбардиров в истории "блаугранас".

На счету уругвайца 195 голов. Тем самым, он опередил Ладислава Кубалу, который за свою каденцию на Камп Ноу забил 194 мяча. Опережают же Суареса Сезар Родригес (232 гола) и Лионель Месси (630).

К слову, Барселона, обыграв Эспаньол, оформила "попугаям" вылет в Сегунду по итогам сезона.