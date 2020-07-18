Испания

Аргентинца часто рисуют сумрачным гением, который дергает за ниточки в каталонском клубе, решая едва ли не все вопросы.

Осенью 2009 года тренер Барселоны Пеп Гвардиола ехал на переднем сиденьи клубного автобуса, рядом со своим давним другом и сподвижником Манелем Эстиарте. Вдруг у него завибрировал телефон.

СМС. "Что же, вижу, я больше не важен для команды, так что…"

Сообщение было от Лионеля Месси, который сидел в автобусе сзади. Звездный летний новичок клуба Златан Ибрагимович забил в каждом из первых пяти матчей в Ла Лиге. Месси тоже забивал, они даже ассистировали друг другу. Но более молодой и спокойный аргентинец ощущал свои позиции под угрозой и воспользовался единственным способом, который был ему доступен, чтобы сообщить об этом.

Гвардиола быстро понял ошибку. Ибрагимович пробыл на Камп Ноу всего год. Месси стал играть даже более важную роль в команде, которая в итоге добилась громадного успеха.

Многое изменилось в Барселоне с тех пор. Великолепный аргентинец тоже заматерел и взял на себя больше ответственности как на поле, так и за его пределами. Лишь одно оставалось постоянным при приходящих и уходящих игроках, тренерах и президентах. В Барселоне был один человек, чье хорошее настроение было жизненно важно для клуба.

В феврале этого года Месси снова взял в руки телефон, чтобы отправить очередное послание. В этот раз он был у себя дома в Кастельдефельсе.

В этот раз провокатором был спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль, бывший товарищ Месси по команде. Француз в интервью каталонскому изданию Sport предположил, что футболисты виноваты в январском увольнении Эрнесто Вальверде.

"Честно говоря, мне не нравится говорить о подобных вещах, но я думаю, что каждый должен нести ответственность за свои собственные решения. Игроки знают, что происходит на поле, и мы также всегда первые признаем, когда мы делаем что-либо неправильно", — написал Лео в Инстаграме.

"Те, кто отвечают за "техническую зону", должны взять на себя ответственность и принять решения. Наконец, я думаю, что когда речь идет об игроках, то необходимо назвать их имена, потому что без этого они стригут всех под одну гребенку и подпитывают слухи, множество из которых не является правдой".

После этого вышло интервью Лионеля Mundo Deportivo, в котором он объяснил, почему его так разозлило заявление Абидаля о том, что он "ощущал" проблемы между Вальверде и лидерами раздевалки.

"Я не знаю, почему он сказал то, что сказал, но я ответил, потому что почувствовал себя под ударом. Я видел, что он критикует игроков, слишком много говорит о раздевалке, о том, как всем командует, как он назначает и увольняет тренеров, как приводит игроков в клуб и в особенности обо мне. Будто у меня много власти, и я принимаю решение. Меня обеспокоило то, что человек из клуба, спортивный директор, говорит такие вещи… взвалить на футболистов вину за увольнение тренера – по-моему, это безумие. Он спортивный директор, и он принимает решение. Поэтому я захотел все прояснить, я не мог позволить, чтобы спортивный директор атаковал меня таким образом", — заявил тогда аргентинец.

На вопрос о том, может ли этот конфликт повлиять на его будущее в Барселоне, Лео дал свой стандартный ответ на подобного толка вопросы – что он хочет провести всю карьеру в Барселоне, но в то же время желает, чтобы и руководство клуба демонстрировало это желание.

"Я много раз мог бы покинуть Барселону, во мне были заинтересованы многие клубы, которые были согласны выплатить клаусулу, но ни разу я не захотел уйти. И сейчас не хочу. Повторюсь: если Барса нуждается во мне, я останусь".

Проблема может быть в том, что работающим с Месси людям сложно понять, чего именно он хочет.

Даже ему самому сложно сформулировать эту мысль – кроме того, что он хочет играть в команде, побеждающей во всех турнирах. Особенно в Лиге чемпионов. И как можно чаще.

Насколько понимает The Athletic, Месси не на шутку разозлился из-за комментариев Абидаля, а сама эта злость копилась долгое время.

Выступления Барселоны в этом сезоне тоже не способствовали поднятию настроения аргентинца. Но главной причиной его недовольства была мысль о том, что он отвечает за все, что происходит в клубе, а потому лично виноват, если что-то не складывается.

Вот поэтому главным посланием в Инстаграм-посте и в последовавшем интервью было то, что каждый в клубе должен отвечать за свои собственные решения и свои собственные ошибки. Уж точно не следует взваливать всю вину на Месси, который ощущал себя легкой мишенью для критики.

В последние сезоны, особенно в этом, в каталонской прессе было много историй, дескать Месси виноват в проблемах команды – и обычно эти истории сливает кто-то из клуба. Ессли Антуан Гризманн не может адаптироваться и заиграть на привычном уровне – это потому, что Месси не отдает ему пас. Если у Барселоны проблемы с финансами – это потому, что Месси и его отец Хорхе постоянно просят больше денег. Последней каплей стало предположение Абидаля, что в увольнении Вальверде виноват и Лео тоже.

Эти истории стали настолько популярны, что сложилось впечатление, будто Месси настолько всесильный, что может просто снять трубку и вершить великие дела в Барселоне. Из истории с Ибрагимовичем десять лет назад был сделан вывод, что хоть аргентинец и застенчивый интроверт, он желает себя ощущать главным в клубе, а главной задачей сотрудников Барсы является ублажать Лео.

Однако понятно, что если бы Месси действительно всем заправлял, в последние годы в Барселоне все складывалось бы иначе.

Никто из более чем 30 игроков, которые были подписаны с 2014 года и стоили Барселоне свыше 800 млн евро, не был другом Месси или его бывшим товарищем по команде. СМИ связывали с Барселоной других игроков сборной Аргентины, таких как Серхио Агуэро и Эвер Банега – но в клубе они так и не оказались. Месси призывал вернуть Неймара прошлым летом – но вместо этого президент клуба Жозеп Мария Бартомеу удовлетворил свое собственное желание, купив у Атлетико Антуана Гризманна.

Когда такие громкие трансферы как Филиппе Коутиньо или Усман Дембеле не оправдались, Месси ощущал, что в этом винят его – хотя он и не участвовал в их переходах. Близкие к клубу источники рассказывали The Athletic, что Месси на самом деле удивился, увидев одного из новичков на тренировке – поскольку он даже не знал о трансфере, совершенном за день до этого.

Понятное дело, топ-менеджеры Барселоны пытаются принимать решения которыми, по их мнению, Месси будет доволен.

Летом 2013 руководство знало, что с подписанием еще одной суперзвезды в атаку в лице Неймара будет сложно управляться. В то же время они решили нанять на пост тренера Херардо Мартино – как и Месси, уроженца Росарио и бывшего футболиста Ньюэллз Олд Бойз. Месси и его отец всегда отрицали, что они принимали непосредственное участие в этом назначении. The Athletic в это верит. Тогдашний президент клуба Сандро Росель сделал большое шоу из того, как он лично летал в Южную Америку и использовал свои связь и харизму, чтобы уговорить Мартино. Однако у семейства Месси определенно спрашивали их мнение перед назначением – и те в целом благосклонно отнеслись к такой идее. Однако быстро стало понятно, что Мартино не соответствует уровню клуба. Сезон-2013/14 каталонцы закончили без больших трофеев.

Последующие тренерские назначения – Луис Энрике, Эрнессто Вальверде, Кике Сетьен – никоим образом не связаны с Месси. И также он ни разу не высказывал свое мнение о них до того, как контракты были подписаны. Отношения аргентинца с тренерами не всегда были безоблачными – особенно большим получился их скандал с Энрике в январе 2015 года – но они всегда находили способ работать вместе.

Когда-то Месси просил Гвардиолу не рассказывать много о тактике, просто выставить на поле лучших футболистов и позволить им играть в свой футбол. Это остается его базовой идеей футбола – и объясняет, почему Лео хочет возвращения Неймара, с которым они завоевали последнюю на данный момент для Барселоны Лигу чемпионов.

У современных тренеров обычно более глубокие идеи о выборе состава, но в то же время, они знают, что чтобы Месси показывал свой лучший футбол, ему должно быть комфортно. Самым свежим примером было то, как Луис Суарес продолжал играть, хотя и не был готов на 100% — и перед, и после операции на колене в январе. Еще один пример – это то, как Кике Сетьен находит место для Артуро Видаля, который на самом деле не особо вписывается в излюбленный стиль тренера, основанный на владении мячом. Однако Артуро хорошо ладит с Лео на поле и вне его.

Однако состав все же остается ответственностью тренера. Сам Месси просто хочет сконцентрироваться на том, в чем он хорош – на голах и ассистах. Он хочет, чтобы другие люди в клубе тоже делали свою работу и делали ее хорошо. Поэтому он разозлился, когда его обвинили в увольнении Вальверде. Никто его не спрашивал перед принятием этого решения, ведь за это отвечают Абидаль как спортивный директор и Бартомеу как президент клуба. Поэтому они должны были проявить смелость и принять на себя ответственность за свои личные решения. А не пытаться спрятаться за считом, говоря о "раздевалке" или "лидерах команды", что Месси воспринял как эвфемизм, подразумевающий именно его.

Недавно по медиа снова прокатилась история о том, что Месси проигнорировал Кике Сетьена и его ассистента Эдера Сарабию во время матча с Сельтой (2:2). Это тоже стало источником недовольства.

Это произошло в напряженный момент ключевого матча, ведь шансы Барселоны на чемпионский титул становились все меньше. Месси использовал перерыв на водопой во втором тайме, чтобы сконцентрироваться на том, что он должен делать, какую позицию занимать на поле и что можно сделать для того, чтобы Барселона победила и набрала важнейшие три очка. Дело было не в игнорировании тренеров, просто посреди общего хаоса у кромки поля он даже не заметил, что происходит, не думал, что камеры направлены на него. Сетьен тоже решил не принимать близко к сердцу, впоследствии заявив репортерам, что этот эпизод совсем не важен. Он даже сказал, что в чем-то они с Месси похожи по характеру. "Я тоже был не самый простой в обращении игрок", — отметил бывший полузащитник Расинга и Атлетико.

Нельзя сказать, что за пределами поля Месси общается только текстовыми сообщениями и не может поговорить с глазу на глаз со своими теоретическими противниками. Сетьен утверждает, что они "разговаривают столько, сколько нужно". Бартомеу признается в регулярных дружеских беседах с аргентинцем. В это можно поверить. Никто не хочет делать что-либо, что вызовет прямую конфронтацию.

Месси считает себя обычным парнем. Возможно, несколько застенчивым, но точно не тем, кто лезет не в свое дело. Он футболист, который хочет играть настолько хорошо, насколько умеет. Он не желает принимать важные решения о выборе состава, трансферах, назначении и увольнении тренеров, выбирать клубного президента. Вместо этого ему нужно ходить на работу – будь то тренировка или матч – а затем хорошо проводить время дома с семьей. Он очень недоволен, когда в СМИ рисуют его образ как пассивно-агрессивного огра, который решает все на Камп Ноу . Особенно когда в клубе и команде такой бардак.

Он правда был бы рад просто игнорировать всю шумиху, которая не касается 90 минут игры или тренировок. Но после того, как два года назад Лео заменил Андреса Иньесту в качестве капитана команды, делать это стало намного сложнее. Теперь он должен больше высказываться публично, давать больше интервью каталонской прессе. Обычно все это строго контролируется клубным отделом по коммуникациям, но Месси старается изо всех сил, чтобы объяснить свои собственные мысли и чувства. Он также знает, что многие в клубе, как игроки, так и персонал, регулярно сливают информацию дружественным журналистам, и зачастую эти истории выставляют его не в лучшем свете. Некоторые жалуются, что Месси не настоящий лидер и капитан, не такой, котолрым был другой легендарный аргентинец Диего Марадона. Другие же утверждают, что Месси пытается захватить слишком много власти и все решать самолично. И те, и те не могут быть правы. Они просто расстраивают его еще больше.

Понятное дело, что если бы Месси действительно хотел проявить свою власть, его достижения как игрока и общая слабость руководства клуба означали бы, что никто не может даже пробовать встать у него на пути.

Давно знакомый с ситуацией источник рассказал The Athletic: "Если бы Лео хотел, он мог бы спокойно выйти завтра и сказать: "Нам нужен новый президент и новый тренер". У него в руках есть красная кнопка. Но он никогда ее не нажимал".

В случае потребности Лео может зайти в Инстаграм, чтобы сделать заявление. Как это было в марте, когда он уточнил, что это футболисты, а не руководство клуба приняло решение о снижении зарплат, чтобы рядовые сотрудники Барселоны получали зарплату во время карантина. Но он никогда публично не призывал уволить кого-либо, как и не стучался с требованиями в дверь к президенту клуба.

Никто не сомневается, что люди, которые действительно принимают решения в Барселоне, по-прежнему делают все, чтобы Лео оставался счастлив, но в то же время думают и про другие интересы. Те, кто публично переходит дорогу лучшему игроку клуба, затем понимают, что это было плохой идеей.

Когда один из директоров клуба Хавьер Фаус в конце 2—3 года поставил под вопрос, нужно ли Барселоне подписывать новые контракты с Месси "каждые полгода", он быстро был отстранен от работы и вскоре покинул свое кресло в руководстве. Долгие годы службы Пере Гратакоса в Ла Масии не помогли ему остаться в клубе после того, как в январе 2017 он заявил, что "Месси не был бы столь же хорош без Иньесты или Неймара". Ни в одном из этих случаев Лионелю не пришлось высказываться ни публично, ни в приватном разговоре. Но другие лица в клубе, похоже, решили, что лучше избежать любых дальнейших конфликтов.

Абидаль остается работать спортивным директором клуба, но его власть очень сильно ослабела, вне зависимости от того, хотел ли Месси добиться этого своим постом в Инстаграме, или нет.

"Я не собираюсь вдаваться в подробности, но Лео Месси много раз говорил, что закончит свою футбольную карьеру в Барселоне. Нет никаких сомнений, что он останется в клубе", — заявил недавно Жозеп Бартомеу.

Это был ответ на информацию радио-шоу El Larguero, которое сообщило, что Месси "приостановил" переговоры о продлении контракта и задумался над уходом из клуба следующим летом. По информации The Athletic, на самом деле все не столь драматично. Переговоры продолжаются, все идет своим чередом. Во время карантина Хорхе Месси находился в Аргентине, и никаких серьезных подвижек в переговорах в ближайшее время в любом случае не ожидалось.

Очень слабое финансовое положение Барселоны – огромная проблема для тех, кто пытается согласовать новый контракт с 33-летним аргентинцем. Деньги всегда были важны для семьи Месси – и девять подписаний контракта на улучшенных условиях за последние 15 лет тому подтверждение. В то же время, всегда находились клубы, готовые удовлетворить его финансовые запросы – Челси, Бавария, ПСЖ и Манчестер Сити – среди тех, кто пытался убедить Лео покинуть Барселону. Бывали даже встречи отца Лео и его представителей с президентом Реала Флорентино Пересом.

Главный "кризис" за все время Месси в клубе случился в сезоне-2013/14. Он был напрямую связан с появлением Неймара предыдущим летом. Месси заверили, что у молодого бразильца будет намного меньшая зарплата, чем у Лео. Однако размер всех бонусов и премий, выплачиваемых Неймару и его отцу-агенту, вскоре стал известен. Громадный новый контракт Криштиану Роналду в Реале также поставил под угрозу статус Месси как самого высокооплачиваемого футболиста в мире.

Эта ситуация накалилась настолько, что во время визита к серьезно больному экс-тренеру Барселоне Тито Виланове в апреле 2014 Месси заявил: "Я ухожу, и это не вопрос денег", не раскрывая при этом названия клуба, писал его биограф Себастьян Фест. Это случилось во время самого худшего сезона в карьере Месси – команда не выиграла ни одного важного трофея под руководством Мартино, а Лео предстал перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов, а также пропустил два месяца из-за травмы. Однако в конечном итоге аргентинец не смог покинуть клуб и подписал новый контракт следующим летом.

Это похоже на нынешний сезон, когда игровые и неигровые факторы привели к тому, что Месси не чувствует себя комфортно.

На самом деле, Месси был в хорошем настроении, когда в середине июня Ла Лига вернулась после карантина. Он верил, что перерыв пошел на пользу команде и она может хорошо закончить сезон. Тогда они возглавляли турнирную таблицу. Но оптимизм длился недолго. Команда уже растеряла много очков, за три тура до финиша отставая от теперь лидирующего Реала на четыре очка. Веры в то, что Барселона сможет выиграть Лигу чемпионов в августе, тоже не особо много.

Очередной провал в Европе будет намного болезненнее, чем поражение в чемпионской гонке – ведь во взрослой карьере Месси выиграл 10 из 15 возможных чемпионств. Победы во внутренних турнирах его больше не удовлетворяют. Они должны выигрывать Лигу чемпионов, три победы в этом турнире для Лео недостаточно. Особенно после того, как Криштиану Роналду выиграл четыре турнира за пять лет с Реалом, с 2014 по 2018. Природу последних вылетов Барселоны (4:1, 0:3 от Ромы, 3:0, 0:4 от Ливерпуля) тоже сложно было принять.

"Я уже говорил это много раз: пока я нужен клубу, я буду оставаться здесь. Хочу, чтобы в Барселоне все было хорошо, чтобы болельщики были довольны командой, чтобы мы продолжали сражаться за трофеи, как всегда это делали, — рассказывал МессиMundo Deportivo. — Хочу остаться и выиграть еще одну Лигу чемпионов, продолжать становиться чемпионом Испании – это стремление никогда не пропадет".

Некоторые каталонские СМИ писали, что у Месси есть предпочтения касательно нового президента и тренера клуба. Например, что он был бы очень рад, если бы Хави покинул Аль-Садд и вернулся в Барселону. Но насколько известно The Athletic, нельзя сказать, что Лео постоянно на связи с Хави или что он вовлечен в планы на будущее своего экс-партнера по команде.

Как лучший футболист мира, Месси делает все возможное на поле – но он не может быть ключом к решению всех проблем Барселоны. И также ему не нравится, что от него это требует. Лео считает, что президента должны выбирать члены клуба, сосио, а затем руководство должно назначать тренера. Ему не по душе идея, чтобы какой-либо из кандидатов использовал Месси ради победы на выборах, которые состоятся в следующем году. Он никогда не встречался ни с одним из кандидатов и не вмешивался в выборы. Это не интересует Лионеля.

Еще раз: это просто футболист. Возможно, лучший в истории. Но не больше.

Кто бы ни стал президентом, он также будет знать, что Месси хочет побеждать с этим клубом, а не каким-либо другим.

Если раньше главным поводом оставаться на Камп Ноу был невероятно талантливый состав клуба, то с годами все более важным становилось то, что семья Месси привыкла к Барселоне и счастлива в этом городе. Знакомым Лео сложно представить, чтобы он был счастлив в Манчестере, Париже или Мюнхене. Часто говорили о романтическом возвращении в Аргентину, в Ньюэллз Олд Бойз, ведь до сих пор Лео разговаривает не просто с аргентинским акцентом, а с акцентом Росарио.

Однако с годами этот город сильно поменялся. Только в прошлом январе в центре Росарио была стрельба с летальным исходом. Она произошла в том самом отельном комплексе, в котором Месси женился на своей подруге Антонелле Рокуццо в 2017 году. И теперь это место связано с криминальными бандами, которые сделали жизнь в городе весьма опасной. Мировая супервезда не может просто вернуться в квартал Ла Бахада, который он покинул еще мальчишкой два десятилетия назад.

В своих интервью Месси также рассказывал, как женитьба повлияла на его восприятие мира, а жизненный опыт помог вырасти в личностном плане. Он больше не угрюмый юнец, который закроется в себе и днями не будет отвечать, если почувствует себя в чем-то ущемленным. Теперь ему комфортнее брать на себя лидерство, пусть и по-своему. Он горит желанием снова побеждать вместе с Барселоной и выиграть с ней Кубок чемпионов. Ему не хочется ощущать себя виноватым, если этого не случится.

Месси – уже не тот ребенок, который слал СМС Гвардиоле с заднего сиденья автобуса. Хоть это и лучший игрок мира, его власть не столь безгранична, как некоторые могут думать. У него по-прежнему есть телефон в руках, но куда больше Лео заботит мяч у его ног.

Дермот Корриган, The Athletic