Испания

Спортдир каталонцев выступил с критикой игроков команды.

Спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль, комментируя увольнение Эрнесто Вальверде, заявил, что недоволен работой некоторых игроков "блаугранас".

"Я смотрел матчи и обращал внимание не на результат, а на игру, тактику, работу футболистов, которые играли не очень часто. На все эти детали".

"Мы уже видели, что проблема была не в результате, а в том, что происходит внутри команды. Никогда не бывает легко принять такое решение, но после матча против Реала 18-го декабря, мы начали обсуждать уход Вальверде".

"Много игроков были недовольны или работали недостаточно усердно, была проблема с коммуникацией внутри команды. Есть вещи, которые я могу унюхать, как бывший игрок. Я сказал клубу свои мысли, и решение было принято", — сказал Абидаль Sport.es.

Ранее сообщалось, что ряды Барселоны пополнил центральный защитник Бока Хуниорс Сантьяго Рамос.