Спортдир каталонцев выступил с критикой игроков команды.
Эрик Абидаль, getty images
04 февраля 2020, 22:41
Спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль, комментируя увольнение Эрнесто Вальверде, заявил, что недоволен работой некоторых игроков "блаугранас".
"Я смотрел матчи и обращал внимание не на результат, а на игру, тактику, работу футболистов, которые играли не очень часто. На все эти детали".
"Мы уже видели, что проблема была не в результате, а в том, что происходит внутри команды. Никогда не бывает легко принять такое решение, но после матча против Реала 18-го декабря, мы начали обсуждать уход Вальверде".
"Много игроков были недовольны или работали недостаточно усердно, была проблема с коммуникацией внутри команды. Есть вещи, которые я могу унюхать, как бывший игрок. Я сказал клубу свои мысли, и решение было принято", — сказал Абидаль Sport.es.
Ранее сообщалось, что ряды Барселоны пополнил центральный защитник Бока Хуниорс Сантьяго Рамос.