Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.
Вальядолид — Барселона, Getty Images
12 июля 2020, 08:22
В матче 36-го тура Примеры Барселона минимально обыграла на выезде Вальядолид со счетом 1:0.
Единственный гол на 15-й минуте матча с передачи Лионеля Месси забил полузащитник Артуро Видаль.
Вальядолид — Барселона 0:1
Голы: Видаль, 15
Вальядолид: Масип — Мойяно, Кико, Санчес, Гарсия (Начо, 29) — Феде, Фернандес (Эрсиас, 46), Алькарас (Унал, 46), Кике — Плано (Рубио, 80), Гвардиола (Рамирес, 61)
Барселона: Тер Штеген — Альба, Ленгре (Араухо, 57), Пике, Семеду — Бускетс (Хуниор, 74), Пуч (Ракитич, 57), Роберто, Видаль — Гризманн (Суарес, 46), Месси
Предупреждения: Алькарас, Кике — Ленгле, Бускетс