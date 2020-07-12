Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги.
Фото: twitter.com/valenciacf
12 июля 2020, 22:35
В воскресенье, 12 июля, Леганес на своем поле принимал Валенсию.
На 18-й минуте игры пенальти реализовал Рубен Перес – этого оказалось достаточно, чтобы одолеть "летучих мышей".
Отметим, что Леганес в 54-й минуты находился в меньшинстве – удаление заработал Жонатан Силва.
Леганес – Валенсия 1:0
Гол: Рубен Перес, 18 (с пенальти)
Леганес: Куэллар – Росалес, Тарин, Авазием, Сиовас, Сильва – Р.Гарсия, Амаду, Р. Перес (Росерио, 86), Родригес (Хиль, 22; Авилес, 86) – Герреро (Меса, 62)
Валенсия: Доменек – Васс (Флоренци, 64), Габриэль (Ли Кан Ин, 74), Диахаби, Хауме (Черышев, 64) – Коклен, Парехо, Кондогбиа (Ф.Торрес, 46), Гедеш – Гамейро (Собрино, 86), Гомес
Предупреждения: Васс, Меса, Руибаль, Авазьем, Ресио
Удален: Сильва, 54.