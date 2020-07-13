Стала известна заявка мадридской команды на 36-й тур Примеры.
ЭДЕН АЗАР, GETTY IMAGES
13 июля 2020, 01:55
В понедельник, 13 июля, Реал отправится на выезд против Гранады. В заявке на игру был включен Эден Азар, а вот Хамесу Родригесу места не нашлось.
Полная заявка на матч выглядит следующим образом:
Голкиперы: Куртуа, Ареоля, Альтубе
Защитники: Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Менди, Эрнандес, Гутьеррес
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско
Нападающие: Азар, Бензема, Бэйл, Васкес, Асенсио, Диас, Винисиус Жуниор, Родриго.
Матч Гранада – Реал состоится 13 июля в 23:00 по киевскому времени.