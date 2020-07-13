Украинский голкипер провел на поле всю игру за свою команду.
АНДРЕЙ ЛУНИН, ФОТО: ФК ОВЬЕДО
13 июля 2020, 00:59
В рамках 40-го тура второго по значимости дивизиона Испании Овьедо отправился на выезд к Сарагосе.
Еще в первом тайме гости забили два гола, а к 91-й минуте счет стал совсем разгромным – 4:0.
Тем не менее, в компенсированное время Сарагоса продолжила бороться и забила два гола престижа, а один из них – с пенальти.
Сарагоса – Овьедо 2:4
Голы: Линарес, 90+4, Кагава, 90+7 (с пенальти) – Обенг, 15, Сангальи, 45, Барсенас, 79, Ортуно, 90+1.
В текущем сезоне Лунин провел 18 матчей в Сегунде: на его счету пять "сухих" матчей.