Испания

Украинский голкипер провел на поле всю игру за свою команду.

В рамках 40-го тура второго по значимости дивизиона Испании Овьедо отправился на выезд к Сарагосе.

Еще в первом тайме гости забили два гола, а к 91-й минуте счет стал совсем разгромным – 4:0.

Тем не менее, в компенсированное время Сарагоса продолжила бороться и забила два гола престижа, а один из них – с пенальти.

Сарагоса – Овьедо 2:4

Голы: Линарес, 90+4, Кагава, 90+7 (с пенальти) – Обенг, 15, Сангальи, 45, Барсенас, 79, Ортуно, 90+1.

В текущем сезоне Лунин провел 18 матчей в Сегунде: на его счету пять "сухих" матчей.