Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 36 тура Ла Лиги между Гранадой и мадридским Реалом.

Главный тренер Реал Зинедин Зидан решил обойтись без услуг номинальных вингеров в поединке против Гранады. Формально места на флангах атаки займут Федерико Вальверде и Иско.

Гранада: Силва — Диас, Санчес, Дуарте, Диаш — Азиз, Эррера — Фулькье, Вико, Мачис — Фернандес

Запасные: Эскандель, Андоринья, Брайс, Сольдадо, Пуэртас, Кейбаши, Нева, Монторо, Родригес, Пепе, Кортес

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Вальверде, Бензема, Иско

Запасные: Ареола, Альтубе, Винисиус, Б. Диас, Гутьеррес, Васкес, Милитан, Бэйл, Эрнандес, Асенсио, Родриго, Азар

Матч Гранада — Реал начнется в 23:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.