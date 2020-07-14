Испания

"Королевский клуб" очень близок к возвращению титула сильнейшей команды Испании.

Реал 13 июля обыграл Гранаду 2:1 и восстановил отрыв от Барселоны в четыре очка за два тура до финиша. Еще два очка гарантируют мадридцам победу в чемпионате, ведь у них есть преимущество над каталонцами в личных встречах (2:0, 0:0).

Если же Барселона потеряет очки в матчах с Осасуной и Алавесом, то это автоматически сделает чемпионом мадридский клуб, который тогда сможет даже проиграть Вильярреалу и Леганесу.

Для Реала это чемпионство может стать 34-м в истории и первым с сезона-2016/17.

Матч Реал — Вильярреал состоится уже 16 июля на стадионе Альфредо Ди Стефано в Мадриде. Начало — в 22:00 по киевскому времени.