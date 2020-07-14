Испания

Главный тренер "королевского клуба" не спешит праздновать практически гарантированное чемпионство.

Реалу осталось набрать два очка в двух последних турах Ла Лиги, чтобы гарантировать себе чемпионство. При этом любая осечка Барселоны принесет титул мадридцам. Однако Зинедин Зидан сохраняет холодный рассудок.

"Остается два матча. Реал еще не выиграл чемпионат. Такова реальность. Мы очень счастливы, но нам нужно еще шесть очков", — цитирует Зидана Marca.

"Празднование на стадионе Ди Стефано? Когда мы начинаем сезон, мы хотим стать чемпионами. Но пока что этого не произошло".

Реал оформит чемпионский титул, если обыграет дома Вильярреал 16 июля. Матч начнется в 22:00.