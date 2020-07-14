Испания

Каталонцы вернулись к традиционным полоскам.

Барселона представила домашний комплект новой формы на предстоящий сезон-2020/21, сообщает официальный сайт каталонцев.

Новый комплект формы от компании Nike изготовлен в традиционных сине-гранатовых цветах. И если в текущем сезоне домашняя форма Барсы представлена "шашечками", то в грядущем розыгрыше каталонцы вернутся к привычным вертикальным полосам.

Напомним, за два тура до финиша "блаугранас" занимают вторую строчку в Примере, отставая от мадридского Реала на четыре очка.