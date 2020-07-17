Испания

Капитан Барселоны прокомментировал поражение команды в чемпионской гонке.

Барселона проиграла Осасуне 1:2, и это лишило ее даже теоретических шансов защитить чемпионский титул. Автор единственного гола каталонцев в этой игре Лионель Месси после матча выразил недовольство нынешним положением дел.

"Рома, Ливерпуль… У болельщиков заканчивается терпение, потому что мы им ничего не даем. Если мы хотим сражаться за Лигу чемпионов, нужно многое поменять. С таким подходом мы вылетим и от Наполи", — цитирует Месси журналист ESPN Самуэль Марсден.

"Мы должны быть самокритичны, начиная с игроков. Но это касается всех в клубе".

Барселона на выезде сыграла 1:1 с Наполи в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится в августе в Испании 8 августа.