Испания

Наставник Реала высказался о завоеванном чемпионстве Испании-2019/20.

Реал досрочно стал чемпионом Испании сезона-2019/20 благодаря победе над Вильярреалом в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги. Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан поделился эмоциями после очередного завоеванного трофея в своей карьере.

"У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции. Результат в матчах приносили футболисты. Да, я также отыграл свою роль, но все сделали они. Это выдающаяся команда, и когда я вижу их счастливыми, я сам радуюсь"

"Мы стали лучшими, потому что набрали больше очков, чем остальные. Вот и все. Это один из лучших дней в моей карьере. Лига чемпионов – это Лига чемпионов, но этому титулу я рад больше, потому что Ла Лига – это потрясающе", — приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что благодаря завоеванному чемпионству Реал опередил Барселону по количеству трофеев за всю историю.