В матче 37-го тура Примеры Реал обыграл Вильярреал. С помощью этой победы мадридский клуб оформил чемпионский титул.

Благодаря этому "сливочные" пополнили в свою коллекцию 92-й трофей. Это означает, что Реал обошел Барселону, у которой 91 кубок.

Отметим, что за всю историю Реал выигрывал 34 раза лигу, а Барселона — 26.

Real Madrid take the lead in trophies won 👀



