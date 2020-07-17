Испания

Мадридский коллектив выиграл свой 92-й трофей, одолев Вильярреал.

В матче 37-го тура Примеры Реал обыграл Вильярреал. С помощью этой победы мадридский клуб оформил чемпионский титул.

Благодаря этому "сливочные" пополнили в свою коллекцию 92-й трофей. Это означает, что Реал обошел Барселону, у которой 91 кубок.

Отметим, что за всю историю Реал выигрывал 34 раза лигу, а Барселона — 26.