Мадридский коллектив выиграл свой 92-й трофей, одолев Вильярреал.
ФК Реал, Getty Images
17 июля 2020, 01:49
В матче 37-го тура Примеры Реал обыграл Вильярреал. С помощью этой победы мадридский клуб оформил чемпионский титул.
Благодаря этому "сливочные" пополнили в свою коллекцию 92-й трофей. Это означает, что Реал обошел Барселону, у которой 91 кубок.
Отметим, что за всю историю Реал выигрывал 34 раза лигу, а Барселона — 26.
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан выигрывает трофей каждые 19 матчей во главе Реала
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