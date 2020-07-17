Испания

Бельгиец вместе с мадридским Реалом гарантировал себе золотые медали Ла Лиги-2019/20.

Реал досрочно стал чемпионом Испании сезона-2019/20 благодаря победе над Вильярреалом в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги.

Стоит отметить, что благодаря этому триумфу вингер "сливочных" Эден Азар стал первым футболистом со времен Дэвида Бекхэма, которому удалось выиграть золотые медали чемпионата Франции, Англии и Испании.

Лига 1 покорилась Азару в составе Лилля в сезоне-2010/11, АПЛ бельгиец выигрывал вместе с Челси дважды — в 2015 и 2017 году, а теперь в его трофейной комнате также есть чемпионский титул Ла Лиги.

Напомним, что благодаря завоеванному чемпионству Реал опередил Барселону по количеству трофеев за всю историю.