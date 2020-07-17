Испания

Голкипер Реала высказался о досрочном завоевании чемпионства Испании-2019/20.

Реал досрочно стал чемпионом Испании сезона-2019/20 благодаря победе над Вильярреалом в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги. Вратарь "сливочных" Тибо Куртуа поделился эмоциями после триумфа своей команды.

"Вернувшись после перерыва, после двух тревожных месяцев, мы добыли десять побед... Я был уверен в своей команде, что мы в конечном итоге сможет прийти к успеху".

"Неоднократно мне приходили сообщения из Каталонии с просьбой заткнуться, но моя команда сделала это критикам", — приводит слова Куртуа Marca.

Напомним, что благодаря завоеванному чемпионству Реал опередил Барселону по количеству трофеев за всю историю.